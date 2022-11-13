粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Cabanna加推57伙 最平336萬 周四開售113伙

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna於周末兩日合共錄得6宗成交，套現約2,770萬元。發展商有見銷情理想，今日(13日)乘勢加推第3號價單，涉57伙，扣除最高7%折扣優惠後，折實售價由336.28萬元起，折實平均呎價14,438元，與上張2號價單的14,208元相比，高約1.6%。同時上載最新銷售安排，將於周四(17日)進行次輪銷售，共推售113伙。

林達民表示，今批57伙戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎224至683方呎。

入場單位屬 224 方呎開放式戶

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，今批57伙戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎224至683方呎。單位定價由361.6萬至1,005.2萬元，呎價介乎14,676元至16,671元。扣除最高7%折扣優惠後，單位折實售價由約336.28萬至934.84萬元，折實呎價介乎13,648元至15,504元。

最低售價為E座1樓單位7，實用面積224方呎，開放式間隔，折實售價約336.28萬元，呎價15,013元。最低呎價為E座3樓單位3，實用面積672方呎，三房一套連儲物室間隔，折實售價917.17萬元，呎價13,648元。

林達民稱，該盤將於周四進行次輪銷售，共推售113伙，包括8伙開放式、93伙一房連衣帽間、6伙兩房連衣帽間，以及6伙三房一套連儲物室。

周末兩日售出 6 伙 最高成交價 640 萬

ONE INNOVALE- Cabanna周末兩日售出6伙，包括E座2樓單位17、2樓8室、2樓12室、3樓單位17、16樓單位10，以及16樓單位12，實用面積介乎224至436方呎，成交價介乎352.1萬元至640.13萬元，呎價介乎13,469元至15,719元。