粉嶺北新盤｜恒地：ONE INNOVALE- Archway買家預計聖誕節前收樓

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第1期ONE INNOVALE-Archway買家有望聖誕節前收樓！恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目的A座和B座將近完成裝修工作，預計下月中前可以分批交付。

他稱，今日(15日)與負責的團隊及承建商一起到現樓視察及了解進度，有信心各位買家可以在聖誕前順利收樓。該盤預計入伙日期為明年3月31日，意味現有機會提早3個月入伙。

林達民續稱，項目另外兩期及會所等園林設施亦正火速進行當中，第2期「ONE INNOVALE-Bellevue」及第3期「ONE INNOVALE-Cabanna」均有望可準時交付。

ONE INNOVALE-Cabanna將於周四(17日)進行次輪銷售，共推售113伙，包括8伙開放式、93伙一房、6伙兩房及6伙三房。