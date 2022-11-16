符合預期｜中信泰富11億奪葵涌住宅地

地政總署昨公布，中信泰富以約11億元奪葵涌荔崗街住宅地，屬該集團相隔3年再中標官地。以最高可建總樓面約25.06萬方呎計，每方呎樓面地價約4,390元，符預期。發展商表示，計劃發展中型單位為主，預計投資額約40億元，將來售價由1.8萬元起。
中信泰富物業代理董事關潔瑩稱，集團對投得該地感到高興，地皮位處葵涌半山，位置優越，可享開揚景致，強調集團對本港樓市有信心；又稱一向對具發展潛力地段均具興趣，並將繼續物色各類優質發展項目。
地皮上周五共接獲9份標書，入標財團包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、會德豐地產、信和置業(083)、嘉里建設(683)、嘉華國際(173)、佳明集團(1271)及漢國置業(160)。市場對地皮截標前估值介乎9億至18.8億元，每方呎樓面地價介乎約3,600元至7,500元。
翻查資料，中信泰富對上一次投得政府官地追溯到2019年12月，當時以32億元投得渣甸山大坑道住宅地，以地皮可建樓面面積12.88萬方呎計算，每方呎樓面地價約24,836元。
張翹楚：料新界區地價繼續受壓
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，是次中標結果反映整體地價已明顯下調，以往樓面地價4,000多元，只能買入屯門區等的新界西北項目，相信新界區的地價將繼續受壓。
資料顯示，葵涌對上一幅批出住宅地追溯至2015年1月，當時興芳路地皮以3.721億元批出，樓面呎價約6,701元，意味現時成交呎價較8年前回落約34%。
鴨脷洲新盤凱玥上樓書 最大9663方呎複式戶
龍光集團(3380)及合景泰富(1813)合作的鴨脷洲凱玥昨上載售樓說明書，將以現樓形式應市，料短期內開售。
該盤由6座住宅大樓組成，提供295伙，標準樓層採一梯2伙布局，單位實用面積介乎1,393至9,663方呎，涵蓋三房至五房間隔。當中面積最大為3座29及30樓A室複式戶，實用面積9,663方呎，連876方呎平台及546方呎天台，採五房五套間隔。項目提供311個住客車位，車位與住戶比例高於1比1。