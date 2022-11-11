海外樓市專題｜英按息越7厘 定存對沖

隨著英倫銀行上周將指標利率調高0.75厘，至3厘水平，為2008年以來最高，亦是自1989年、33年以來最大單次加幅。英國物業按揭利率仍居高不下，最新Buy-To-Let按揭利率2年期及5年期固定利率更升穿7厘，市場預計下月英倫銀行議息仍有加息壓力。與此同時，當地各大銀行亦推出高息美元定存吸客，12個月定存利率高達5.4厘。

英國有分析警告，以最壞情況推測，英樓價或下跌近三分之一。(資料圖片)

轉買為租增 租金料升4%

據英國皇家特許測量師學會(RICS)調查報告稱，由於按揭貸款利率急劇上升，令不少計劃買樓人士變得謹慎，樓價在經歷了兩年多的增長後，上月起開始停滯不前，終止了28個月來上升趨勢。同時不少人由買轉租，有46%受訪者表示未來租金會上升，報告亦預計租金將在1年內上揚4%。

樓價最壞預測挫三分一

英國最大按揭貸款服務商之一Nationwide Building Society警告，以最壞情況推測，隨著利率上升和經濟不確定衝擊，樓價或下跌近三分之一。另外，萊斯銀行(Lloyds)亦推算，明年基本經濟假設情況下，樓價料跌7.9%，最壞情況則瀉約18%。

根據英國金融機構Moneyfacts數據顯示，現時Buy-To-Let按揭貸款利率繼續攀升，75%按揭成數的2年期、3年期及5年期固定利率分別躍升至7.4厘、7.2厘及7.5厘。即使是轉按利率2年期及3年期固定利率亦分別上調至6.4厘及6.5厘。如果是首置買家，承造九成按揭，其2年期及5年期固定利率分別增至6.4厘及5.7厘。

與此同時，隨著食品、能源和運輸成本不斷上升，消費物價指數(CPI)9月按年升至10.1%，重回40年新高，市場預計英國將在12月再次加息以遏制通脹。