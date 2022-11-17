油塘新盤｜朗譽短期內公布樓書及開放銷售中心

九龍區全新盤有新動向，由保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽早前已獲批預售樓花同意書，保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，團隊已為推售作最後準備階段，並計劃於短期內上載樓書及開放銷售中心。
提供634伙 標準戶涵蓋開放式至三房
朱美儀稱，朗譽提供634伙，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎246至730方呎，主打一房及兩房戶型，合共佔全盤近八成半；另提供3伙頂層特色戶，實用面積由714至1,601方呎。每戶單位均設露台及大幅觀景玻璃窗戶，項目預計關鍵日期為2025年3月31日，樓花期約28個月。
鄰近港鐵油塘站
她續稱，朗譽鄰近港鐵油塘站，1站直達鰂魚涌，2站抵觀塘，接通港九兩大商業核心；配合多線交通幹道，駕車前往九龍東僅約11分鐘、前往港島東約14分鐘，往中環亦只需約15分鐘。另興建中的6號幹線，更將東、西九龍一線貫通，將來全線通車後，由油塘出發往西九龍，車程預計只需約8分鐘。
朱美儀補充，九龍東近年已成為香港另一個商業核心區，多個全新規劃、重點發展藍圖陸續面世，當中包括啟德發展計劃、觀塘市中心重建計劃，以及油塘綜合發展計劃等，均大大提升社區功能及優化城市面貌。