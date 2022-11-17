油塘新盤｜朗譽短期內公布樓書及開放銷售中心

九龍區全新盤有新動向，由保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽早前已獲批預售樓花同意書，保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，團隊已為推售作最後準備階段，並計劃於短期內上載樓書及開放銷售中心。

提供 634 伙 標準戶涵蓋開放式至三房

朱美儀稱，朗譽提供634伙，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎246至730方呎，主打一房及兩房戶型，合共佔全盤近八成半；另提供3伙頂層特色戶，實用面積由714至1,601方呎。每戶單位均設露台及大幅觀景玻璃窗戶，項目預計關鍵日期為2025年3月31日，樓花期約28個月。