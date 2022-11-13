樓市走勢｜11月整體樓宇買賣登記預估錄3800宗 料創近3年新低

樓市氣氛繼續回調，利率持續向升，加上股市波動，買家的入市態度趨向審慎，影響整體樓市交投疲弱。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，截止至11月9日，11月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄1,108宗及88.3億元，預計全月錄3,800宗及300億元，將較10月份的4,443宗及327.6億元，分別下跌14.5%及8.4%，宗數及金額將自2020年1月的3,776宗及290.4億元之後，齊創34個月新低。

旺角新盤雋薈錄 10 宗 暫最高 一手私人住宅方面，截止至11月9日，本月暫錄58宗成交，總值14.11億元，預計全月約有400宗及38億元，將較10月份的697宗及72.2億元，分別下跌42.6%及47.4%，而宗數及金額將自今年4月的257宗及36.2億元之後，同創7個月新低。黃良昇認為，數據反映新盤銷售放緩，導致一手交投顯著下降，而早前開售的元朗及粉嶺兩個新盤成交，料將於11月期間開始陸續登記。至於本月登記宗數暫時最高的新盤是旺角雋薈，暫錄10宗及0.47億元，其次是青衣薈藍，暫錄4宗及0.20億元，大埔朗濤、何文田128 Waterloo及啟德The Henley II則暫各錄3宗，分別總值1.12億元、0.77億元及0.45億元。