樓價指數｜CCL連跌5周共3.42% 重返2017年12月水平

二手樓價走勢持續向下，中原城市領先指數CCL最新報164.78點，創256周新低，重返2017年12月水平，按周跌0.08%，連續5周回落，累跌3.42%。
CCL(中小型單位)率先下試160點低位
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，11月加息後，今周報的中原經紀人指數CSI(住宅售價)連續2周處於30點以下，中原估價指數(主要銀行)CVI亦連續7周處於10點以下谷底。兩個指數持續低企，同樣預示樓價跌勢未止，CCL跌幅有可能進一步擴大。上周四(3日)加息後的市況，將於兩周後(即本月下旬)公布的CCL才開始反映，估計CCL短期下調目標是160點；而CCL(中小型單位)將會率先下試160點低位，是四大整體指數中最先達到的。
三大整體指數齊跌5周，除CCL外，CCL Mass累挫3.45%，CCL(中小型單位)累跌3.57%。其中，CCL(中小型單位)最接近160點目標低位，現時僅相差2.97點或1.86%；CCL相差4.78點或2.99%；CCL Mass相差4.83點或3.02%。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報164.83點，創259周新低，重返2017年11月水平，按周跌0.1%。CCL(中小型單位)報162.97點，創259周新低，重返2017年11月水平，按周降0.16%。CCL(大型單位)報173.60點，按周升0.28%，但仍為89周次低，繼續於2021年2月水平徘徊。
新界西單周挫2.93% 重返2018年水平
四區樓價表現方面，當中新界西樓價跌幅明顯，本周新界西CCL_Mass跌穿2019年的低位，是最後一個跌破低位的四區指數。新界西CCL_Mass報152.23點，創251周新低，重返2018年1月水平，按周急挫2.93%，跌幅10周以來最大，連跌2周共5.62%。
其餘三區樓價單周輕微反彈，但跌勢未變。新界東CCL_Mass報177.16點，為197周次低，按周增0.95%。港島CCL_Mass報169.11點，為262周次低，連跌4周後單周上揚1.28%。九龍CCL_Mass報157.43點，為262周次低，連跌4周後單周升0.4%。
今天(11日)公布的指數，根據今年10月31日至11月6日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成半的交易是在今年10月17日至10月23日簽臨時買賣合約，是今年9月22日美國聯儲局宣布加息0.75厘及滙豐宣布上調最優惠利率0.125厘後第4周的市況，以及今年9月23日金管局放寬壓力測試要求後第4周的市況。