新盤車位｜啟德澐璟首推88個車位發售 定價326.8萬起

至於澐璟下周一招標單位實用面積介乎564至2,088方呎，全屬標準單位，包括11伙兩房、73伙三房及34伙四房，招標期至明年6月底，每日招標。

澐璟是次發售車位數目，佔全盤提供車位數目373個近24%。根據項目賣地條款，規定發展商不可向項目每個住宅單位業主，出售多於總共3個住宅停車位及電單車停車位。

澐璟位於承富里2號，由6幢分層住宅及3座低座大樓組成，提供582伙，單位實用面積介乎371至4,850方呎，當中標準分層單位涉576伙，戶型涵蓋一房至四房，另設連平台及頂層特色戶。至於低座單位「VILLA臨海大宅」涉6伙，單位實用面積介乎4,294至4,850方呎。項目共設373個住宅停車位及6個住宅電單車停車位，分布於地庫1至3層；預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。

澐璟展銷廳位於紅磡中國人壽中心B座地下及1樓，以項目三大主題：海景、藝術美學及綠化花園作設計靈感。單幢式雙層展廳佔地約3萬方呎，為準買家提供前所未有的空間體驗，並以自然日光以及園林景觀作點綴，營造出舒適愜意氛圍，傳達住宅項目的奢逸質感。