康城新盤｜LP10海景會所「CLUB 10」首曝光 連綠化空間佔地近6萬方呎

發展商今日(16日)首度公開豪華臨海住客會所「CLUB 10」，率先讓大眾了解項目盡享海角之端的地理優勢。「CLUB 10」連同綠化空間佔地近6萬方呎，戶外戶內設施應有盡有。會所更前臨環迴270度海景。

南豐集團及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城LP10於上月已獲批轉讓同意書，現正陸續入伙。南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎稱，LP10自去年初推出以來，銷售成績非常理想，至今共售出791伙，佔整個期數住宅單位約89%，計劃適時部署新一輪銷售。

圖為南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎(中)、銷售部助理總經理李振東(右)和市務及傳訊部助理總經理林碧茵(左)。

備有多項康體設備 動靜皆宜

「CLUB 10」設施完善，備有多項康體設備，包括多用途運動場、瑜伽舞蹈室、健身室、康樂健體區、室內按摩池、蒸氣浴室及嬉水池等，另設多個綠化園區，包括紓緩壓力的悠然綠徑。另特設有約31米長戶外無邊際泳池及約23米長室內恆溫泳池，視野連接藍塘海峽及港島東海景。此外，會所亦設有卡拉OK室、玩樂室、宴會廳、音樂室、桌球室、閱讀廳，以及休閒雅座等。

麥一擎表示，LP10以「Eco-Rich」為環保建築概念，引入多項綠色建築配套，推動環保及健康生活。長約1.8公里的將軍澳跨灣連接路，為全港首條同時具備行車道路、單車徑及行人路的環保概念橋樑，將於下月11日與將軍澳─藍田隧道同步啟用，屆時日出康城的區內交通及社區配套將更趨完善，居民往來全港各區更加便捷，而項目的投資潛力勢將不斷上升。

LP10由兩座大樓組成，合共提供893伙，當中包括831伙兩房至四房標準單位，以及62伙特色戶，實用面積由447至3,906方呎。

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