屯門新盤｜帝御．嵐天303方呎一房裝修示位 花園設備齊全 輕鬆在家BBQ！

由香港小輪(050)和帝國集團發展、恒基地產(012)負責銷售的屯門帝御．嵐天，向傳媒開放全新現樓示範單位，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，是次推出的「綠意嵐天」一房私人花園連設計裝修單位，為第7座3樓單位05，實用面積303方呎，連144方呎私人花園。

室內設計以鮮明對比顏色 為重點

林達民指，單位由Majestic Design Ltd.(皇室設計)的設計團隊傾心打造，室內設計以鮮明對比顏色為重點，客廳橙色暖色調為主調的特色牆，與柔和色調地板營成強烈對比。

設計師擺放不少色彩繽紛的畫作，並加一些玩味於家中，亦為居所增添加年輕活力氣色。單位的層與層之間高度達約3.3米，配上落地玻璃提高採光度。客廳擺放特大收納櫃，戶主可有充分儲物空間。飯廳配合選用較低調的雲石紋可伸展餐檯，讓住戶可隨時宴請親朋，而設計師以一道隱形暗門，分隔客飯廳及主人套房的區域。

主人套房採用簡單簡約風，與客飯廳設計全然不同，搭配簡單利落的線條及擺設，讓戶主猶如置身酒店「Staycation」的感覺，配合落地玻璃幕牆，外望私人花園位置，讓屋內單位空間感延伸到室外，更令室內採光倍增。