將軍澳半月百宗成交 新都城兩房造價見5年低

該區上車屋苑新都城本月暫錄約12宗成交，平均實用呎價約15,028元。中原地產黃仕斌指，屋苑1期3座高層C室，實用面積364方呎，兩房間隔，向西南。原開價720萬元，最終劈價172萬元，至548萬元易手，屬屋苑同類戶5年新低價，呎價約15,055元。原業主於2008年6月以207萬元買入單位，持貨14年沽貨，帳面獲利341萬元。

整體樓價回落，買家入市意欲提升，刺激二手交投加快。中原地產柯勇表示，將軍澳本月暫錄約105宗二手成交，對比上月同期的90宗略為加快16.7%，月內交投以減價成交為主，已成氣候。

將軍澳中心三房呎價失守1.3萬

將軍澳中心錄「明賺實蝕」個案，呎價更失守1.3萬見今年新低。消息指，屋苑11座中層A室，實用面積545方呎，三房間隔。原叫價790萬元，最後以705萬易手，累減85萬元，呎價約12,936元，為屋苑今年呎價新低。原業主於2015年1月以688萬元入市，持貨近8年，帳面雖賺17萬元，惟計及使費，料倒蝕逾22萬元離場。

另屋苑6座高層F室，實用面積680方呎，三房套房間隔，向西北。原叫價1,200萬元，因移民急讓，累劈312萬元，至888萬元沽出，呎價約13,059元。原業主於2012年5月以580萬元入市，持貨10年半沽貨，帳面賺308萬元。