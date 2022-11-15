地皮開標｜中信泰富11億奪葵涌荔崗街住宅地 每方呎地價4390元 符預期

葵涌荔崗街住宅地皮上周五(11日)截標，地政總署今日(15日)公布，中信泰富以約11億元中標，以最高可建總樓面約25.06萬方呎計算，每方呎樓面地價約4,390元奪得，合符市場預期。 投資額約40億 計劃發展 中型單位 中信泰富物業代理董事關潔瑩表示，集團對成功投得該地感到高興，地皮位處葵涌半山，位置優越，可享開揚景致，計劃將該地皮發展成中型單位為主，預計投資額約40億元，每方呎約1.5萬元，料將來售價由1.8萬元起，集團對本港樓市有信心。對於集團再次成功投得地皮，關潔瑩指，集團一向對具發展潛力地段均具興趣，並將繼續物色各類優質發展項目。 地皮上周五共接獲9份標書，入標財團包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、會德豐地產、信和置業(083)、嘉里建設(683)、嘉華國際(173)、佳明集團(1271)及漢國置業(160)。市場對地皮截標前估值介乎9億至18.8億元，每方呎樓面地價介乎約3,600元至7,500元。

地皮總樓面面積則按照賣地條件中的相關特別條件計算，是次賣地章程內設住宅單位限呎條款，實用面積不少於280方呎。發展商須負責於指定日期前鋪設位於地盤外荔崗街三段範圍作未來公共道路，並及後交還於政府，同時亦須就發展項目提交噪音及排污影響的評估報告。另外，地盤的東面有現存斜坡，賣地章程列明買方須負責其維修和保養責任。 中原測量師張競達表示，荔崗街地盤面積約41,764方呎，估計住宅最高地積比6倍，最高可建總樓面約25.06萬方呎，料可提供約410伙。地皮毗鄰夾屋浩景臺，地勢高，位置相對隔涉，但預計單位景致開揚。 相隔近 3 年再奪官地 翻查資料，中信泰富對上一次投得政府官地追溯到2019年12月，當時以32億元投得渣甸山大坑道住宅地，以地皮可建樓面面積12.88萬方呎計算，每方呎樓面地價約24,836元。