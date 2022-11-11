地皮截標｜葵涌荔崗街住宅地接獲9份標書 新地會德豐信置競投

葵涌荔崗街住宅地皮今日(11日)截標，地政總署公布，共接獲9份標書。

市場消息指，是次入標財團包括新鴻基地產(016)、會德豐地產、信和置業(083)、漢國置業(160)、嘉華國際(173)等。市場對地皮估值由9億元起，每方呎樓面地價由約3,600元起。

中原張競達：料提供 410 伙

中原測量師張競達表示，荔崗街地盤面積約41,764方呎，估計住宅最高地積比6倍，最高可建總樓面約25.06萬方呎，料可提供約410伙。地皮毗鄰夾屋浩景臺，地勢高，位置相對隔涉，但預計單位景致開揚。

地皮總樓面面積則按照賣地條件中的相關特別條件計算，是次賣地章程內設住宅單位限呎條款，實用面積不少於280方呎。發展商須負責於指定日期前鋪設位於地盤外荔崗街三段範圍作未來公共道路，並及後交還於政府，同時亦須就發展項目提交噪音及排污影響的評估報告。另外，地盤的東面有現存斜坡，賣地章程列明買方須負責其維修和保養責任。