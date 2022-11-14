利嘉閣推置業慈善獎賞計劃 醫護人員及直系親屬買樓有優惠兼支持社企

利嘉閣地產今日(14日)宣布，推出業界首創的「醫護置業慈善獎賞」計劃，以答謝在疫情期間，一直站在前線崗位的醫護人員，並支持社福機構和社會企業(社企)的運作。該行於今日舉行計劃的啟動儀式，並由利嘉閣地產主席施慧勤及利嘉閣地產總裁廖偉強主持，在儀式中率先透過利嘉閣慈善基金捐出合共20萬元予4間合作社福機構，包括庭恩兒童中心、惜食堂、香港家庭福利會，以及致愛社會服中心。
利嘉閣慈善基金將向每宗成交捐出2000元
施慧勤表示，由即日起至明年6月30日期間，醫護人員或其直系親屬經利嘉閣地產購買本港一手、二手住宅物業，完成登記手續後可獲1,000元的社企現金消費禮券；同時間利嘉閣慈善基金將每宗合資格成交，向參加者所選定的社福機構捐出港幣2,000元，以支持他們的慈善工作和發展。
她稱，「醫護置業慈善獎賞」計劃是該行繼年初推出RicaCoin專屬虛擬貨幣之後，今年另一個重點項目，計劃不設限額。計劃共邀請8間社企和社福機構合作。其中，卓思廊、公平點，銀杏館，以及保護遺棄動物協會為計劃的禮券供應商。此外，亦能透過捐款，支持庭恩兒童中心、惜食堂、香港家庭福利會，以及致愛社會服務中心這四間社福機構。公司十分認同他們的服務理念，深信可以透過是次合作，讓更多不同階層的人士受惠。
未來幾季醫護人員置業比例料進一步攀升
廖偉強說，據了解醫管局員工連同在其他機構工作的醫護人員，粗略估算有近13萬人，當中仍未計算其他醫療相關的專業人士。這批人士和他們的直系親屬，都合資格參加今次的慈善置業獎賞計劃。
他續說，根據利嘉閣前線同事提供的資料，統計過去3個月，相約睇樓的客戶中，有近21%都屬於醫護人員、公務員等公營機構僱員，顯示工作較有保障、收入又較穩定的人士，未有因經濟轉差而打消置業念頭，反而在樓市大幅調整時趁機「執平貨」。
廖偉強相信，此計劃會吸引很多近年才入職醫管局的人，以及是一些未有申請過任何資助，想趁機多買一個物業的員工；預計當醫管局的低息貸款計劃正式運作後，未來幾個季度醫護或相關人員的置業比例，將會進一步攀升，成為樓市另一股新動力。