住得好｜典雅中式設計風 裝修物料同顏色要點揀？

日本無印風、現代簡約風及工業風，都是相對最受歡迎的裝修風格，今次介紹這個單位，採用較為少見的中式設計，帶點古色古香的味道，亦不失典雅感覺。

裝修物料及顏色選擇貫徹中式風

社山村是位於大埔林村附近的村屋，位置較為偏遠，但勝在綠化空間夠多。今次這戶主採用了較為少見的中式裝修設計風格。中式的裝修物料一般以木質為主，造型偏向典雅，多採用酸枝木等等，都是傳統上中式裝修風格的主要物料。飯廳就擺放了一張六人座的酸枝木餐桌，而客廳的天花設計了橢圓形的天花燈槽以及吊燈，都非常有中式裝修設計的味道。

除了物料之外，中式設計一般比較少用鮮艷及搶眼的顏色，較經常用的都是偏深啡、棕紅及黃色。如客廳的電視牆以及電視櫃，都偏向用深啡色的木材，至於梳化亦挑選深色的皮製梳化。戶主在客廳的矮櫃、飯桌及廚房的窗台，都擺放了盆景及盆栽，進一步呼應了全屋裝修風格。