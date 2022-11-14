二手蝕讓｜海逸豪園業主啃10%「辣稅」沽三房 慘蝕逾600萬離場

市場消息指，海逸豪園22座高層A室，實用面積約787方呎，屬三房套連儲物房間隔，坐向東，享海景。據了解單位擁豪華百萬裝修。原叫價1,800萬元，最終以1,650萬沽出，累減150萬元或約8.3%，呎價約20,966元。

二手市場持續爆出蝕讓成交，業主持貨信心轉弱，紅磡海逸豪園有三房海景業主買入未夠三年，不惜支付10%「辣稅」沽貨離場。計及使費及稅項等開支，料實際損手金額超過605萬元，足夠買入1伙藍籌屋苑兩房或三房單位。

低銀行估價逾一成

參考銀行對單位網上估價為1,842萬元，意味原業主以低估價192萬元或約10.4%沽出單位。據悉，原業主於2020年2月以1,980萬元入市，是次轉手帳面已虧損330萬元，單位期內貶值約16.7%。因持貨未夠3年，須繳付樓價10%的額外印花稅(SSD)，涉及稅款約165萬元，計及使費及稅項等開支，料實蝕金額逾605萬元。

損手金額足以購入藍籌屋苑兩房或三房

若按此損手金額，足以在市區及新界區購入1個兩房或三房單位，包括有嘉湖山莊544方呎三房戶早前以480萬元成交、美孚新邨544方呎大兩房戶新近以620萬元易手、新都城363方呎兩房戶近日以605萬元沽出，以及沙田第一城451方呎三房單位新錄以588萬元成交。