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地產
2022-11-13 11:04:19

二手居屋蝕讓｜愉田苑高層兩房實蝕近140萬 樓價3年半跌兩成

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沙田居屋愉田苑錄蝕讓成交，原業主累減逾兩成沽高層兩房單位，造價447萬元，持貨3年半，樓價跌幅達20%。(網上截圖)

沙田居屋愉田苑錄蝕讓成交，原業主累減逾兩成沽高層兩房單位，造價447萬元，持貨3年半，樓價跌幅達20%。(網上截圖)

私樓跌價不斷，居屋亦回落不少。世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟表示，新近錄得沙田居屋愉田苑蝕讓成交，單位為愉逸閣(E)高層07室，實用面積434方呎，屬兩房兩廳間隔，外望樓景，放盤4個月，原叫價580萬元，惟一直未獲買家承接，近期見市況持續下調，遂擴大議價空間，終獲買家洽購，以自由市場價447萬元易手成交，造價累減達133萬元，減幅亦達22.9%，平均實用面積呎價10,300元。
據了解，原業主於20193月以560萬元(已補地價)購入上址，持貨3年半至今沽售，帳面蝕113萬元，單位期內跌幅20%；若計及使費，料原業主實際虧損接近140萬元離場。

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