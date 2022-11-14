二手居屋成交｜東熹苑移民盤累劈158萬沽 采頤花園兩房減71萬獲承接

近年移民盤「例牌」減價沽貨，個別移民業主更會大幅調整叫價。世紀21溢榮地產營業董事郭少玲表示，新近促成的筲箕灣居屋東熹苑成交單位為華熹閣(C座)中層11室，實用面積606方呎，三房兩廳開則間隔，座向東南，屋內採光度十足。單位去年已放盤，最初開價608萬元，期間調整至568萬元，仍乏人問津，業主遂在移民前再調整叫價至558萬元，最終獲綠表買家以450萬元(未補地價)承接，累減達158萬元，減幅26%，平均實用面積呎價7,426元。

造價較同類盤平一成 郭少玲續指，上述造價屬低價成交，對上同類型單位於9月份以500萬沽出，是次跌幅約一成。原業主早於1996年以142萬元(未補地價)購入上址，持貨26年至今易手，帳面獲利308萬元，單位期內升值近2.2倍。