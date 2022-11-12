中原按揭王美鳳：定按息率較高 較適合希望長期每月供款固定人士

若同樣500萬元貸款額及25年期，以10年期定息4.25厘與巿場按息2.925厘相比，最低月入要求則增加12%。

香港按揭證券公司公布最新11月份定息按揭詳情，定按息率較10月份劃一上調0.25厘，10年、15年及20年定息期的按息分別加息0.25厘，至4.25厘、4.4厘及4.55厘，以500萬元貸款額及25年期按揭計算，選用10年、15年或20年期定按計劃人士每月供款增加約700元或2.6%。

目前定按計劃對比市場 H 按 /P 按已無基於免壓測優勢

中原按揭董事總經理王美鳳表示指出，定按今年跟隨巿場息率走勢8度上調按息，由於定按提供長達10年至20年定息保障，期內息率上升風險由貸款一方承擔，故此在息率上會較市場浮息按揭高一點，較適合希望長期每月供款固定的人士。

然而，若論其免壓測優勢，在計算上免壓測但仍需符合供款佔入息比率不超於50%之準則，由於定按息率較目前市場按息高出超過1厘，免壓測計算後之最低月入要求反而高於選用市場H按或P按，故此在政府放寛壓力測試後，目前定按計劃對比市場H按/P按已沒有基於免壓測之優勢。

王美鳳稱，美國年度累積加息6次合共3.75厘，港美息差距因素下，本港銀行體系結餘已跌穿千億港元大關，最新降至961億港元，與供樓相關1個月拆息於周五(11日)報3.01厘水平，H按息普遍觸及封頂息率下現時按息主要為2.875厘至3.125厘，由於定按息率仍較H按/P按息高出1厘或以上，再加上H按/P按可提供現金回贈及按揭存款相連戶口優惠，故此相信市場仍以H按/P按為主要使用計劃。