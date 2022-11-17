G20｜習近平就談話內容外洩　向杜魯多表達不滿(有片)

在印尼峇里出席二十國集團(G20)峰會的國家主席習近平周二(15日)與加拿大總理杜魯多非正式會談約10分鐘，中加兩國未有公布談話內容，但傳媒引述加國官員指，杜魯多表明非常關注中方涉嫌干預加拿大內部事務。習近平周三當面批評加拿大總理杜魯多向傳媒透露兩人早前的談話內容。
他們星期二非正式會談約10分鐘，是兩人超過3年來首次會面。事後有加拿大傳媒報道，杜魯多向習近平提出中國可能干預加拿大選舉的「重大疑慮」，以及人權、俄烏戰爭、北韓對南韓的挑釁行為等議題。事隔一日，習近平在會場透過傳譯向杜魯多表示：「不合適啊，所有討論的內容洩漏給報章，這是不合適，而且我們也不是這樣進行的。如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度，來進行很好的溝通，否則這個結果就不好說了。」
杜魯多：加拿大相信自由開放及坦率對話
杜魯多隨即表示，加拿大相信自由、開放及坦率的對話，並會繼續這樣做，加拿大亦將繼續尋求與中國進行建設性合作，但有些事情加方不會同意。習近平回應指，首先要創造條件。他隨後面露笑容，與杜魯多握手後行開。傳媒拍下全程約1分鐘的互動。
加拿大前駐華大使趙樸認為，習近平故意在鏡頭前斥責杜魯多，顯然對加方透露談話內容感到不滿，顯示加拿大同中國恢復有限度的對話將非常困難。
BREAKING: Chairman Xi dresses down Justin Trudeau like a junior employee for leaking their private conversation to the media. Trudeau can barely walk after pic.twitter.com/QlRtbiBSIg— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) November 16, 2022