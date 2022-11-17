G20｜習近平就談話內容外洩　向杜魯多表達不滿(有片)

他們星期二非正式會談約10分鐘，是兩人超過3年來首次會面。事後有加拿大傳媒報道，杜魯多向習近平提出中國可能干預加拿大選舉的「重大疑慮」，以及人權、俄烏戰爭、北韓對南韓的挑釁行為等議題。事隔一日，習近平在會場透過傳譯向杜魯多表示：「不合適啊，所有討論的內容洩漏給報章，這是不合適，而且我們也不是這樣進行的。如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度，來進行很好的溝通，否則這個結果就不好說了。」