G20｜會後宣言：大部分成員強烈譴責烏克蘭戰爭 要求俄羅斯無條件撤軍

一連兩天在印尼峇里舉行的二十國集團(G20)峰會今日結束，會後宣言焦點落在烏克蘭戰爭上，稱大部分成員強烈譴責G20另一成員國俄羅斯攻打烏克蘭，要求俄羅斯無條件撤出烏克蘭。聲明指出，成員國表達他們的立場，包括一項聯合國決議案——「以最強硬的措辭強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的侵犯，並要求俄羅斯完全和無條件撤出烏克蘭國土」。

G20｜「與會領袖有不同意見」

聲明提到，「大部分成員強烈讉責在烏克蘭的戰爭，並強調戰爭造成人類巨大苦難，以及令疲弱的全球經濟加劇惡化——阻礙增長、令通脹加劇、擾亂供應鏈、增加能源和糧食不穩定、威脅金融市場穩定。」報道指，宣言提及是大部分員強烈讉責，未知與俄羅斯有貿易往來的印度和中國的立場。聲明承認會上有不同意見，並強調G20峰會不是解決安全問題的論壇。另外，宣言又提到威脅使用核武不能接受。