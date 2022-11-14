G20｜拜登抵達峇里　下午5時半與習近平會晤

多國領袖陸續抵達峇里，準備出席二十國集團(G20)峰會，其中美國總統拜登由柬埔寨周日晚已抵達當地，根據白宮發布的資料，拜登將在當地時間下午5時30分與國家主席習近平會晤。美國官員指拜登與習近平會面期間，將表明美國準備好與中國激烈競爭，但不尋求衝突及對峙，同時希望找到美中兩國能就實質議題合作的領域。

拜登乘坐空軍一號周日晚抵達印尼峇里，準備出席二十國集團峰會及與國家主席習近平會面，將是拜登就任美國總統後，兩人首次面對面會談。隨同拜登出訪的美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)在空軍一號向記者表示，今次會面可能持續數小時，拜登將以坦率直接態度向習近平表明，美國準備好與中國激烈競爭，但不應演變成衝突或對抗，拜登希望找到美中兩國能就實質議題合作的領域，包括氣候變化及公共衞生等及找到負責任地管理兩國關係的方式。

根據白宮發布的資料，拜登將在當地時間下午5時30分與國家主席習近平會晤。之後將於晚上9時30分舉行記者會並接受提問。峇里與香港沒有時差。