G20｜拜登抵達峇里　下午5時半與習近平會晤

多國領袖陸續抵達峇里，準備出席二十國集團(G20)峰會，其中美國總統拜登由柬埔寨周日晚已抵達當地，根據白宮發布的資料，拜登將在當地時間下午5時30分與國家主席習近平會晤。美國官員指拜登與習近平會面期間，將表明美國準備好與中國激烈競爭，但不尋求衝突及對峙，同時希望找到美中兩國能就實質議題合作的領域。
拜登乘坐空軍一號周日晚抵達印尼峇里，準備出席二十國集團峰會及與國家主席習近平會面，將是拜登就任美國總統後，兩人首次面對面會談。隨同拜登出訪的美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)在空軍一號向記者表示，今次會面可能持續數小時，拜登將以坦率直接態度向習近平表明，美國準備好與中國激烈競爭，但不應演變成衝突或對抗，拜登希望找到美中兩國能就實質議題合作的領域，包括氣候變化及公共衞生等及找到負責任地管理兩國關係的方式。
根據白宮發布的資料，拜登將在當地時間下午5時30分與國家主席習近平會晤。之後將於晚上9時30分舉行記者會並接受提問。峇里與香港沒有時差。
多國領袖陸續抵達峇里
日本首相岸田文雄與夫人深夜從柬埔寨金邊飛抵印尼峇里，當地官員到機場迎接。而早前在金邊與岸田舉行日韓首腦會談的南韓總統尹錫悅，亦與太太於深夜抵埗。俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)也由柬埔寨轉抵印尼。俄羅斯外交部早前表示，俄方代表團計劃在會上提出一系列關於糧食和能源資源供應的具體倡議，包括加強與土耳其的天然氣合作。
二十國集團峰會將於周二、三，一連兩日於印尼舉行，主題是「共同復蘇、強勁復蘇」，焦點除了俄烏戰爭，亦包括經貿合作。當地動員逾2.4萬軍警加強保安。