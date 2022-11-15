11名學生校內玩通靈板後集體嘔吐 抽筋昏倒走廊 真係咁邪？

咁邪！？哥倫比亞一間學校11名學生在校內玩通靈板(ouija board game)後，突然集體嘔吐、腹痛、抽筋，一起在走廊昏倒，須送院治療。得知學生們出事前玩過這種通靈遊戲，校內教職員都心驚驚。

東北部城鎮阿托(Hato)的農業技術學院，上月31日下午，11名學生突然出現嚴重嘔吐、腹痛、嚴重肌肉抽搐、呼吸困難等狀況，老師發現他們集體昏倒在一條走廊上，立即通報緊急部門，將他們送院治療。

綜合英國《鏡報》、《每日快報》報道，11名學生年齡介乎13至17歲，他們出事前在課室玩通靈板遊戲，不久後就陸續昏倒在走廊，嚇壞其他師生。