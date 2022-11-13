《機場客運站》原型人物居機場18年 伊朗難民心臟病發亡 終年76歲

荷李活大導演史堤芬史匹堡改編自真人真事、由影帝湯漢斯主演的賣座電影《機場客運站》(The Terminal)，主角原型人物、伊朗難民納賽里(Merhan Karimi Nasseri)曾居於法國巴黎戴高樂機場18年，最近返回該機場露宿的他昨於機場二號客運大樓心臟病發身亡，終年76歲。據悉，警員和醫療人員曾到場嘗試搶救他，惜他最終返魂乏術。

《機場客運站》｜被伊朗驅逐 無護照以戴高樂機場為家

納賽里的父親是伊朗人，母親為英國人，他1974年往英國讀書，1977年返回伊朗因抗議伊朗國王入獄，最後在無護照下被驅逐出境。無身份證明文件的他獲聯合國難民署簽發難民證，惟他稱於巴黎火車站被偷去公事包，裡面裝有他的難民證。納賽里曾被法國警方拘捕，但他沒有身份證明文件，無法將他驅逐到其他國家。他最後於1988年8月到了戴高樂機場，此後以機場的一號客運大樓為家。報道指，他初時因沒有身份證文件滯留機場，其後卻是他的個人選擇。

