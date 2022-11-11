駭人聽聞｜法國七旬婦骨折住院　8日只飲1碗湯遭活活餓死

法國發生一宗駭人聽聞的醫院事故，一名因骨折入院的77歲婦人，被院方要求禁食等候手術，惟連日以人手不足為由拖延，竟然讓她在長達8日之內僅飲得一碗菜湯，令她最後在醫院病床上活活餓死，事件令人震驚。

綜合報道，77歲婦人Claudette Simon於8月23日因腿部骨折被送到圖盧茲大學醫院(CHU)急症室，但當天醫院沒有人手為她做手術，隨後安排她住院，並要求她空腹以便隨時手術，但她因多天未進食而脫水昏迷，其後死亡。

死者子女：護士每天以明天要做手術為由禁食

婦人的子女表示，母親入院後，醫院僅在隔天晚上給她一碗菜湯，也是她死前唯一一次進食。他們指，母親住院期間日日打電話向他們抱怨，母親指多次向護士要求食物，但每次的回覆都是「不可以，妳必須禁食，因為你明天要做手術」，種個狀況維持了好幾日。他們於8月28日到29日的晚上接獲院方通知，其母親因嚴重脫水陷入昏迷要進行急救，延至31日終告不治。

婦人的子女控訴院方未有詳細交代母親的死因，亦未曾道歉。院方則指，因為急症室人力不足，導致無法在原定日期動手術，並指調查在進行中，未能透露細節。巴黎當局已就事件展開調查。