馬斯克警告Twitter明年仍有可能破產

雖然Twitter新老闆、全球首富馬斯克(Elon Musk)上周大刀濶斧裁員近半，但有傳媒周四(10 日)報道，馬斯克警告員工，未來的經濟形勢很差，若公司無法短時間增加更多收入，不能排除在明年聲請破產的可能性。
根據The Information報道，馬斯克在周三(10日)向全體員工發表談話時稱，該公司明年可能會損失「幾十億美元」，並表示破產並非不可能。科技資訊媒體Platformer編輯 Zoë Schiffer 周四亦在社交平台Twitter發文透露，馬斯克還警告員工，如果Twitter沒有大量訂閱收入，公司可能無法在經濟衰退中倖存下來。他希望改變公司的業務，使其至少有一半的收入來自訂閱制，並且可以減少對廣告的依賴，但他仍然預計，推特將從廣告商那裡獲得可觀的收入。
馬斯克結束在家工作政策 明言倘無法遵循不妨呈辭
馬斯克周三向Twitter全體員工發電郵指，公司正面對困難時期，將結束在家工作的政策，希望員工每周至少在Twitter辦公室工作 40 小時，更表明「若員工無法遵循這項新政策，不妨呈辭」。
據指多名高層離職 FTC罕有發信警告
自馬斯克成功收購Twitter以來迅速推動多項項改革，包括解雇公司高層、解散了董事會，並將公司私有化，上周解僱了大約 3,700 名員工，約佔其員工總數的一半，而近日多名高層已離職，周四再傳出Twitter私隱主管 Damien Kiera、法規主管 Marianne Fogarty 和資訊安全主管 Lea Kissner 均已離職。Twitter短期內失去了資訊安全、私隱和法規方面的負責人。聯邦貿易委員會(FTC)罕有向Twitter發出警告，該委員會正密切關注。