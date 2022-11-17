馬斯克促員工答應「長時間密密做」　否則執包袱

全球首富馬斯克(Elon Musk)收購Twitter後大刀闊斧裁員及推新政策，以圖扭轉虧損情況。馬斯克周三(16日)向Twitter全體員工發出電郵，要求他們承諾「長時間、密密做」(working long hours at high intensity)，並於最後期限周四(17日)下午5時，逾時未答應者將獲「3個月」遣散費執包袱走。

綜合報道，馬斯克周三清晨發出一封電郵予員工，標題為「分岔路」(A Fork in the Road)，內容提到若要重新打造一個「Twitter 2.0」並在競爭日益激烈的世界中取得成功，就必須經歷極度的艱辛，「這將意味著長時間且高強度的工作，只有拿出優秀表現才算及格。」

報道： 24 人批評馬斯克領導能力被炒

馬斯克表示，如果各位員工確定要成為「新Twitter」的一分子，就點擊信中的網址連結並選擇「是」(yes)。同時，他也下達最後通牒，「若在美東時間明天(周四)下午5點之前沒有這樣做的任何人，就會獲得3個月的資遣費。」

報道亦提到，馬斯克周二(15日)開除近24名員工，據指他們在Twitter或在內部通訊服務Slack上發文批評他領導能力，大部分是質疑馬斯克是否能在員工數量大減的情況下保持Twitter有效運營，預料下周世界盃登場後將拭目以待。