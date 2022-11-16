路透社：俄企偽裝成美國公司開發App代碼 美歐多家公私營機構跨國企業使用

據路透社獨家報道，美國蘋果公司及Google網店中，估計多達8,000個手機app含有科技公司Pushwoosh開發的代碼，惟這間自稱總部設於美國的公司，實際上是俄羅斯企業，而部分app被美國官方機構、公共機構、跨國企業以及政黨等使用。 美國疾控中心(CDC)表示，他們受騙相信Pushwoosh是間總部位於美國的公司，經路透社披露該公司實為俄國企業後，CDC以安全顧慮為由，在7個對公眾開放的app中移除Pushwoosh軟件。 美國陸軍表示，出於同樣的憂慮，他們已於3月移除含Pushwoosh代碼的app。該款應用程式供美國主要戰鬥訓練基地之一的士兵使用。

總部設於西伯利亞 向俄政府繳稅 路透社查閱該公司在俄羅斯發布的公開文件，發現Pushwoosh總部位於西伯利亞的新西伯利亞(Novosibirsk)，註冊為一間軟件公司，亦經營資料處理業務。公司聘用約40名員工，去年營業額約240萬美元(約1,872萬港元)，並在俄羅斯註冊繳稅。 路透社發現，在社交媒體及美國監管部門文件中，Pushwoosh將公司描述成一間美國企業，在加州、馬里蘭州和華盛頓都有辦公室。 Pushwoosh為軟件開發人員提供代碼和數據處理等支援服務，讓他們能分析手機app用戶的線上活動，並從Pushwoosh伺服器中傳送訂製的推播訊息。 創辦人：不會掩飾俄國血統 Pushwoosh在官網表示，他們不會蒐集敏感訊息，路透社並沒找到其濫用用戶資料的證據，但俄羅斯當局已迫使本國企業將用戶資料交給國安機構。 Pushwoosh創辦人科涅夫(Max Konev)今年9月在電郵中回覆路透社，該公司從未試圖掩飾俄國血統，「我以身為俄羅斯人自豪，我永遠不會隱瞞這點」，他表示公司「與俄羅斯政府沒有任何關係」，公司將資料儲存在美國和德國。

在美辦公室地址實為俄國友人的家 報道指，在美國監管文件及社交媒體上，Pushwoosh從未提及與俄羅斯的關係。Pushwoosh不但在Twitter將「華盛頓特區」列為公司所在地，宣稱辦公室地址位於馬里蘭州肯辛頓郊區，更在Facebook和LinkedIn資料中，列出馬里蘭州地址。 馬里蘭州辦公室地址其實是科涅夫一名俄國朋友的家，他對路透社記者聲稱與Pushwoosh沒有任何關係，只是同意科涅夫使用他的地址接收郵件。