被迫取消車手自僱　Deliveroo退出澳洲市場

英國的外送平台Deliveroo宣布，因為在澳洲的經濟環境嚴峻，將會退出澳洲的市場。不過有指，原因其實是澳洲要求平台將旗下1.5萬名車手視為一般僱員，以提升澳洲「零工經濟」職員的工作環境。

澳洲的Deliveroo今日（16日）宣布，將會撤出澳洲市場。並會即時停止接受訂單，顧客透過手機應用程式下單會轉為錯誤，令他們無法再下單。公司指出：「這是一個困難的決定，但不是一個輕率的決定。我們感謝我們在澳洲營運的7年中，所有的員工、顧客、車手、餐廳以及雜貨夥伴。」公司在聲明表示，會為顧員、車手以及合作夥伴提供更優厚的賠償。

不過報道指出，平台的退出主要原因是澳洲政府要求改善工作環境，因為澳洲新政府要求平台將旗下車手視為顧員。在澳洲新總理阿爾巴內塞以及其政黨在選舉時，高舉改善工人權益。而在新政府的成員中，有人視「零工經濟」是國家的「毒瘤」，因為這令數以百萬工人的薪酬被剝削。Deliveroo在上月亦宣布，在11月底撤出荷蘭市場。