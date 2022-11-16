英國物業｜劍橋靚裝房 獨立廚廁小花園水電WiFi全包 叫租7900遭圍剿 因有一大缺點 

英國買樓租樓物業選擇眾多，港人移民英國選擇之一的劍橋，近日有一個開放式租盤引發議論。該租盤裝修企理新淨，有獨立廚廁及共用小花園，而且水電及WiFi費用全包，租金索價850鎊(約7,900港元)，旋即惹來網民圍剿，令業主急急減價至750鎊(約6,971港元)。該盤有一大缺點，令網民譁然，狂呼接受唔到，但港人可能會覺得大驚小怪。
英國物業｜劍橋租盤五臟俱全
該租盤是一間半獨立屋內的其中一個房間，主要活動空間只放到一張單人床，床頭牆後是獨立廁所，企有有門企缸；而開放式廚房有小bar枱、洗衣機、雪櫃、焗爐，面積不小的料理台及洗手盤等，算是正正常常，廚房盡頭可通往小庭園。小庭園雖然只見圍牆及石屎地，面積不算大，且屬於共用空間。
英國物業｜劍橋租盤被譏似「走廊」
租盤引發爭議之處，是它長24呎7吋，但闊度只有5呎7吋，被網民譏諷似走廊多過開放式單位「付850鎊住走廊？ＷTF？」「就像住在別人家中的走廊內，太丟臉了」。中介強調，該租盤符合政府的居住房間的面積下限規定(6.25平方米，即約67平方呎)，但在「群情洶湧」下，業主不久決定減租。
英國物業｜劍橋租盤中介爆seed︰啲人乜都鬧！
中介表示︰「租盤的長度很好，但是有點窄的。我們曾想擺放雙人床，但空間不夠」，「人們問我們租金為何那麼高，但我們只能向業主建議正常租金」，「750鎊在劍橋是合理價錢，連小廚房就大約800鎊……人們應該公道地評論」，「一間房內有齊廚房、雪櫃、焗爐、洗衣機、單人床、淋浴間及廁所……人們總愛甚麼都批評、沒有原因的批評(People love to complain about anything and everything for no reason)，如果租盤不適合你，便不要租」，「我告訴業主，我們在網上被狂轟，我認為叫租太高可以減一點，於是業主便降價。」