習拜會｜與拜登會談逾3小時 習近平：台灣問題是中美關係首條紅線

國際關注的中美領導人峰會舉行超過3小時後結束，較原預計2小時為長。中美關係因貿易和台灣問題轉差，拜登日前強調是次「習拜會」讓雙方有機會清楚定下各自的「紅線」和闡述各自利益。央視稱，習近平在會上闡述了台灣問題由來以及中方原則立場，並強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係「第一條不可踰越的紅線」。解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。習近平稱，「總統先生多次講過不支持『台獨』，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處。」

「民主對抗威權」不符合時代發展

習近平指出，自由、民主、人權是人類的共同追求，也是中國共產黨的一貫追求。美國有美國式民主，中國有中國式民主，都符合各自的國情。所謂「民主對抗威權」不是當今世界的特點，更不符合時代發展的潮流。習近平又提到，打貿易戰、科技戰，人為「築牆設壘」，強推「脫鈎斷鏈」，完全違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己；「我們反對把經貿科技交流政治化、武器化。當前形勢下，中美兩國共同利益不是減少了，而是更多了。中美不衝突、不對抗、和平共處，這是兩國最基本的共同利益。」全球經濟疫後復蘇、應對氣候變化、解決地區熱點問題也離不開中美協調合作，這還是共同利益。央視稱，兩國元首同意雙方保持戰略溝通，開展經常性磋商。