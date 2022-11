美戇男偕妻向呢個國家兜售核潛艇機密 點知FBI放蛇 重囚21年 交易方法似足拍戲(有片)

美國當局沒有公開夫婦是向哪個國家兜售機密,傳媒一度從特貝的訊息推敲。該訊息說他提供的機密資料是美國海軍數十年以來吸取的經驗,「能令你的海員安全」(will help keep your sailors safe)。外界隨即把所涉國家的範圍,收窄至除美國及盟友英國以外的其餘4個已擁核潛艇的國家︰中國、法國、印度及俄羅斯。但當時亦有分析認為,會向美國通報有人兜售機密的國家,應該是美國盟友才對,而不久後即有消息,排除了中國及俄羅斯。