美國科企血流成河 紐時：亞馬遜擬裁員1萬人

美國大型科技公司裁員潮未停，繼Twitter、Facebook母公司Meta大幅裁減人手後，《紐約時報》周一引述消息人士稱，網購巨擘亞馬遜(Amazon)最快本周開始派大信封，擬削減約1萬人手，佔公司白領職位3%，全球員工則佔不足1%。《華爾街日報》也稱，該公司將裁掉數千人。若屬實，這將是亞馬遜歷來最大規模縮減人手，主要影響設備部門，如智能助理Alexa技術，還有零售和人力資源部。

過去二十多年，科企可說是美國股市暢旺的支柱，也提供高薪職位，但隨著美國經濟環境轉差和通脹，科企風光不再。亞馬遜本月初已宣布凍結招聘白領職位，解釋公司正面對不尋常的宏觀經濟環境，期望能平衡招聘和投資。報道指，直至今秋，亞馬遜聘請了逾150萬名全職和兼職員工，多數為倉庫職位，今次裁員主要屬白領職位。

科技界累計12萬人被裁

Meta上周才宣布裁減逾1.1萬名員工，Twitter被全球首富馬斯克收購後也重組人手，削減約半數員工，達3,700人。根據業內職位數據，今個月已有72間公司裁減逾2.4萬名科技員工，令科技業界今年累計12萬人被裁。