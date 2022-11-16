美國報告稱香港愈趨受北京控制　特區政府斥再次惡意詆毀和政治攻擊

美國國會中國經濟與安全審議委員會發表年報，在香港的章節中形容香港變得愈來愈孤立，並進一步隸屬於北京的控制之下。特區政府發聲明強烈反駁報告，批評是再次惡意詆毀和政治攻擊，促請美國立即停止歪心干涉香港事務。

報告指，北京「欽點」行政長官、以及安插愛國者進入立法會，對香港進入全面控制的時代，特區政府安全部門按北京指示，持續攻擊香港的自由，香港的司法制度變得愈來愈近似內地，令公民社會、傳媒以至外國商界都受到威脅；而《港區國安法》案件要由指定法官審理，亦削弱司法獨立。在內地的影響下，港人各方面的生活都出現重大變化，並令更多港人移民。

報告指，雖然政治風險增加，但外國投資者仍然依賴香港作為進入中國市場的渠道。不過近期的數據顯示，香港流失專才的情況可能會對經濟前景造成隱憂，政治風險和嚴格的防疫限制，可能會令愈來愈多外國企業把地區總部遷離香港，預料中資企業日後將主導香港的經濟環境。

報告要求美國國務院加強支援被迫離開香港到美國的港人，又提出考慮立法，要求有在香港涉及數據運作的美國企業，每年提交報告，交代是否曾被香港或內地官方要求提交數據資料。



