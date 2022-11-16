稱遭荷李活淫魔哈維溫斯坦強姦 加州州長夫人憶恐怖經過︰他下體似「變形的魚」

被稱為「荷李活淫魔」、掀起「#metoo」浪潮的監製哈維溫斯坦(Harvey Weinstein)，前年因性侵罪成判囚23年後，仍有其他性侵案在審理中，當中的受害人包括現任加州州長紐森(Gavin Newsom)的夫人珍妮花(Jennifer Siebel Newsom)。珍妮花周一在庭上聲淚俱下交代被哈維溫斯坦強姦當晚的事發經過及她的心路歷程，供詞鉅細無遺，被指是哈維溫斯坦被指控以來最突出的作供。 現年48歲的珍妮花在洛杉磯法院講述17年前被哈維溫斯坦強姦的經過，作供時間長達2.5小時。她稱當年是在影視圈打滾的小演員，只做過小角色或客串，05年她在多倫多電影節首遇哈維溫斯坦，「他穿西裝、打藍色領帶，凝視著我」，珍妮花的淚徐徐落下，她續說︰「他是造王者，位處業界頂端」，「他比我強勢得多」。她憶述，當日在酒店跟朋友聚會，哈維溫斯坦突然上前，當時她驚覺「有大人物來找我，旁邊的人都立即散開」，情況就像「紅海向兩旁分開」。

荷李活淫魔｜加州州長夫人出庭︰他忽然換上浴袍 她續稱︰「哈維溫斯坦然後向我自我介紹……他想知道我是誰，叫甚麼名字，為何會在這裡」，「我有點被嚇到，他很有魅力，他起初真的好像對我很好奇，或者該說我感到受寵若驚？」哈維溫斯坦約她之後見面，她一口答應，因為「或者他能給我好的建議，我(當時)覺得他真心對我的工作感興趣」。之後二人在酒店酒吧再次見面，當時珍妮花友人亦在場，但她感到哈維溫斯坦只對想跟她說話，「他說我很醒目，但其實我連算術也做不了」，「他不斷說我很特別，與眾不同」。 05年9月，哈維溫斯坦再度聯絡她，最終珍妮花答應到洛杉磯比華利山一間酒店跟哈維溫斯坦「開會」。哈維溫斯坦助手後來說，會議會在豪華套房內舉行。珍妮花原以為會有其他人一起討論她的工作前景，未料上房後其他人都被叫離開，只剩她一人。珍妮花指當時哈維溫斯坦無興趣聽她的工作計劃，「他突然起身說想舒服一點」，未幾見哈維溫斯坦站在套房走廊，正在穿浴袍，問她「可以幫我一下嗎？」珍妮花憶述︰「我看見他在撫摸自己，然後便抓住我」，她邊哭邊繼續作供，指哈維溫斯坦變得暴力，她嘗試避開，之後哈維溫斯坦稍為緩和，但最終還是被他帶到睡房強姦。

荷李活淫魔｜加州州長夫人淚訴︰我就像吹氣公仔 珍妮花稱當時覺得非常驚慌，「我顫抖著，整個人僵住，甚麼反應也沒有。這是我最恐怖的噩夢，我就像個吹氣公仔！」珍妮花在庭上被要求形容哈維溫斯坦的身體，她說︰「有很多瘀傷，疤痕，又黃又青的，腹部有很多抓痕，身型完全不健美」，並說他下體「似魚」、「變形」及「有很多皮」。 被問及為何不逃出套房時，珍妮花直言︰「因為你不會向哈維溫斯坦說不。他可以捧你，亦可以摧毀你的事業」。事發後珍妮花沒有報警，也沒即時告訴他人︰「我羞愧不已」，「我嚴重被侵犯，不知那如何發生……我事前毫無頭緒，又不知怎樣逃脫。」