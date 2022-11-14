稱收入低不夠餬口 女教師與丈夫在課室拍三級片 學生嬲爆：那是我的書桌！

美國亞利桑那州一名女教師與同為教師的丈夫，在課室拍攝色情影片，將影片上傳至內容付費平台「OnlyFans」，有學生和家長意外看到影片才東窗事發。女教師事後停職受查，至上月底在壓力下辭職，任職另一間學校的丈夫亦因其色情圖像在網上流傳，本月被校方開除。女教師辯稱，因教職收入不足以維持生計，才被迫從事這種副業。
英國《太陽報》引述當地媒體《News-Herald》報道，事發於Lake Havasu City一間中學，中二自然科學教師皮爾(Samantha Peer)於該校任職5年，她稱與丈夫長期煩惱收入不夠，試著在課餘時間兼職賺外快，便開始在課室拍攝三級片。
辭職後，皮爾在YouTube上傳影片解釋，「對我來說，學生是最重要的，我已花了不知幾多個小時，超時工作陪學生們參加課外活動，這讓我要犧牲與自己孩子相處的時間，我認為這是不公平的，因為我們(教師)專業的薪水根本不夠。」她並強調，只會在周末課餘時間拍片，也沒有涉及未成年人士。
教師以假名開戶 屏蔽亞利桑那州網民
皮爾說，她在今年夏天以假名在OnlyFans開戶，屏蔽整個亞利桑那州瀏覽其網頁，以防被自己的學生看到，但結果影片還是被學生和家長翻了出來，當中的鹹濕對話稱「誰想成為老師下一個寵物呢」，更傳到家長耳裡，有人向校方舉報並報警。
皮爾說：「事後回想，百分百後悔課餘時間在教室裡拍攝這些影片，但我財政窘迫，認為這是我們一家掙扎求存的唯一方法。」她辭職後，學生們開始追蹤其社交網帳戶，她的內容亦在家長和教師之間瘋傳。
皮爾以課室作三級影片場景，是事件中的關注點，家長米諾爾(Kristina Minor)表示，「那是我朋友女兒的課室桌椅」，這名學生感到相當羞恥，說「這是我的書桌」。米諾爾批評，皮爾這樣做，是毫不在乎學生們看到她的一切，以及在書桌上的行為。她指，皮爾利用學校校刊的照片，作為其OnlyFans帳戶的宣傳照。