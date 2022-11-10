疑點重重｜與男友搭郵輪慶生 土耳其71歲富婆離奇墮海失蹤 男友20小時後始報案

土耳其71歲富婆埃爾泰克(Dilek Ertek)是珠寶品牌Tiffany & Co.在土耳其的總經銷商，她上月下旬與74歲瑞士籍男友參加豪華郵輪之旅慶祝生日，但期間卻離奇墮海，遺體未能尋獲，她放在船艙保險箱內珠寶亦不知所終。此案疑點重重，男友被質疑為何埃爾泰克失蹤約20小時後才向船方通報，而死者身形嬌小，如何能攀越船艙露台的高圍欄跳海。
大溪地對開水域墮海
英國《每日郵報》報道，埃爾泰克與男友上月24日在南太平洋法屬玻里尼西亞登上郵輪「挪威精神號」(Norwegian Spirit)，預計本月5日在波拉波拉島慶生。事發於26日，郵輪駛至大溪地(Tahiti)對開水域時，埃爾泰克突然墮海。
閉路電視片段顯示，她於凌晨3時從船艙墮海，但男友約20小時後才通報她失蹤，船公司其後按家屬要求，派船員監視他。
專家：身形嬌小 難攀越船艙圍欄
有專家質疑，以埃爾泰克5呎2吋身高且滴酒不沾，實難攀越船艙露台的3呎高圍欄。船長Mustafa Can指「要從這類型客輪及郵輪摔下來，是很困難的」。郵輪事發後曾緊急打撈，其後當局派船搜救，亦找不到遺體。
案件疑點重重，有警員在社交網發文指，若這對情侶一直在船艙內，男方遲遲不通報失蹤實在可疑，加上郵輪日常和娛樂活動相當密集，人與人之間互動頻繁，不太可能不為意同伴失蹤。郵輪事發3日後停靠大溪地，埃爾泰克的男友在當地接受警方問話，因證據不足獲釋，已返回瑞士。
大溪地警方疑草率辦案
據報，大溪地警方並沒徹底搜查埃爾泰克的船艙，認為案件屬大溪地司法管轄權以外，但死者代表律師指，大溪地應負起調查責任，因是最接近案發地點的地方。
開設土耳其首間Tiffany專門店
埃爾泰克是土耳其知名企業家，畢業於Mimar Sinan大學建築系，其後在紐約Gemological Institute of America修讀鑽石鑑證，1995年在伊斯坦堡開設土耳其首間Tiffany & Co.專門店，並擔任該品牌在土耳其的總經銷商逾20年。