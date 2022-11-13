特朗普嫁女｜女兒嫁25歲億萬富豪 婚禮超華麗 衣著遭惡搞(有片)

美國前總統特朗普的四女、29歲的蒂芬妮(Tiffany)結婚，昨晚舉行婚禮，嫁予年輕4年的億萬富豪布羅斯(Michael Boulos)，婚禮布置走典型的夢幻奢華風，尤如童話故事場景。不過新娘及特朗普另一女兒伊萬卡(Ivanka Trump)的打扮，慘成網民取笑目標。 特朗普女兒｜蒂芬妮出嫁 黎巴嫩裔新郎是尼國巨企繼承人 蒂芬妮為特朗普5名子女中排第4，是第二任妻子、現年59歲的梅普爾斯(Marla Maples)所生。至於黎巴嫩裔新郎布羅斯，則在尼日利亞長大，是尼日利亞電單車及零件巨企、布洛斯集團(Boulos Enterprises)的富二代。據報二人於2018年夏天在希臘一間夜店，在共同朋友介紹後「撻著」。

特朗普女兒｜蒂芬妮出嫁 婚紗鑲滿水晶 蒂芬妮的婚禮昨晨(12日)在特朗普名下、佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)舉行。會場的室外環境以柔和的粉色系配白色為主調，據報婚禮儀式非常簡單而歡欣，儀式開始前現場徐徐響起著名歌劇《杜蘭朵》的詠嘆調《公主徹夜未眠》(Nessun Dorma)。照片可見蒂芬妮穿著黎巴嫩高級訂製婚紗品牌Elie Saab、鑲滿水晶的婚紗，挽著特朗普手臂，穿過巨型花環進場。 一對新人宣讀感人誓詞後，轉至泳池旁跟賓客大嘆白檳及法式美點，接著步入宴會廳一起慶祝。至晚上，蒂芬妮及布羅斯換過服飾，在舞池中隨著一曲《Dancing in the Moonlight》起舞，是二人婚後第一次共舞。其後特朗普則與女兒共舞一曲《Strangers in the Night》。

特朗普女兒｜蒂芬妮孖家姐伊萬卡合照 打扮被指《閃靈》 據報特朗普在女兒婚禮前夕，被拍跟女兒綵排行紅地毯時黑面，未知是否因共和黨在中期選舉的選情未如預期影響，但他在婚禮當日則似乎心情不錯。 今次的婚禮已準備了多日，日前有照片可見蒂芬妮及伊萬卡等在莊園做準備，但二人的衣著慘遭網民取笑，指於足青花瓷花紋枱布，又似電影《閃靈》(The Shining)中的孿生女童。有人又指伊萬卡眼腫腫彷彿哭過，手上又沒戴婚戒，作故仔稱她可能婚姻有問題。

婚禮現場︰