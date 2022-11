特朗普嫁女｜女兒嫁25歲億萬富豪 婚禮超華麗 衣著遭惡搞(有片)

特朗普女兒|蒂芬妮出嫁 婚紗鑲滿水晶

蒂芬妮的婚禮昨晨(12日)在特朗普名下、佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)舉行。會場的室外環境以柔和的粉色系配白色為主調,據報婚禮儀式非常簡單而歡欣,儀式開始前現場徐徐響起著名歌劇《杜蘭朵》的詠嘆調《公主徹夜未眠》(Nessun Dorma)。照片可見蒂芬妮穿著黎巴嫩高級訂製婚紗品牌Elie Saab、鑲滿水晶的婚紗,挽著特朗普手臂,穿過巨型花環進場。

一對新人宣讀感人誓詞後,轉至泳池旁跟賓客大嘆白檳及法式美點,接著步入宴會廳一起慶祝。至晚上,蒂芬妮及布羅斯換過服飾,在舞池中隨著一曲《Dancing in the Moonlight》起舞,是二人婚後第一次共舞。其後特朗普則與女兒共舞一曲《Strangers in the Night》。