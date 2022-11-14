烏克蘭局勢｜收復赫爾松 民眾開心擁抱烏軍 兩通敵者綁柱示眾(有片)

烏克蘭南部大城市赫爾松結束俄羅斯8個月的佔領，民眾周日連續第三天到市內廣場慶祝，可以見到男女老少見到烏軍興奮地奔向他們，對他們又攬又錫。有人向士兵送上鮮花，並要求他們在烏克蘭國旗和手機殼上，寫上祝福語和簽名，現場一片歡欣。另外，有兩名被指協助俄軍的通敵民眾遭綁在街邊的柱上，憤怒的民眾質問他們。
烏克蘭局勢｜赫爾松居民：烏軍為我們而戰，我們並不孤單。
在上周，赫爾松被恐懼氣氛籠罩，現在充滿歡欣。73歲的Yevhen Teliezhenko說，終於可以拿黃藍色烏克蘭國旗出來，他將國旗插在車子上，與妻子駕車在市內兜圈，國旗隨風飛揚。他又與一班熱情的年輕人，叫前來解放赫爾松的士兵在旗上簽名，「他們為我們而戰，我們並不孤單」。
報道指，俄軍離開前摧毀當地發電設施等基建，市內也設有致命的陷阱。雖然面對無電、無水、網絡接收差，糧食和藥物也短缺，加上冬天寒冷天氣，未來數星期生活並不容易，但民眾仍感到興奮。Teliezhenko的61歲妻子Tetiana Hitina稱，「終於自由了！」赫爾松之前像死城。
烏克蘭局勢｜「擔心聽從俄指示撤離赫爾松的朋友」
居民稱，俄軍上周撤走前夕市內氣氛緊張，謠言滿天飛。24歲的Karina Zaikina指，「他們(俄軍)偷東西，精神上向我們施壓。很明顯他們感到害怕，只敢一群人走出來。」她又說，「我今天平靜地醒來。數月來首次，我不害怕到市中心。」部分人表示，有朋友或認識的人信了俄軍之說，撤離到俄控制地區，擔心他們目前情況。另有人指，在俄羅斯佔據時期，俄士兵在街上武斷地拘捕民眾，民眾有時甚至遇上更惡劣的情況。
烏克蘭局勢｜澤連斯基：赫爾松揭發俄軍逾400戰爭罪行
烏軍指俄軍撤離後，埋下爆炸裝置包括地雷等陷阱，10個拆彈小組已清理近2,000個裝置。烏克蘭總統澤連斯基昨晚稱，調查員發現逾400宗俄羅斯所犯的戰爭罪行，於赫爾松地區發現烏軍和平民的遺體。他指佔領者摧毀所有重要設施，包括通訊、供水、暖氣和電力。衛星圖片亦顯示附近水壩嚴重損毀，恐影響其結構安全。澤連斯基揚言「我們會修復一切，相信我，縱然這需要一段時間。」另外，烏軍雖奪回赫爾松，但該市所屬的赫爾松州有70%土地仍在俄方手上。