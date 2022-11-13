烏克蘭局勢｜塗鴉大師Banksy作品在烏國廢墟呈現(多圖)

英國塗鴉大師Banksy的作品在烏克蘭多處廢墟中展現。

路透社報道，Banksy上周五(11日)在Instagram分享最新作品，一名女體操運動員在瓦礫上倒立，塗鴉所在的建築物位於基輔西北大約50公里的博羅江卡(Borodyanka)，戰爭初期受到俄軍猛烈轟炸，到4月才解放。

烏克蘭局勢｜作品影射普京

有人在博羅江卡其他地區拍到相信都是Banksy的作品，男孩和一個貌似普京的男子打柔道，並將他摔倒。路透社指，這幅作品的象徵性不言而喻：第一是間接提及聖經「大衛與歌利亞」(David and Goliath)以弱勝強的故事；第二是影射熱愛柔道的普京。在飽受俄軍攻擊的伊爾平(Irpin)，牆邊則出現一個戴頸箍的女體操運動員，在大洞上揮舞絲帶。有民眾停下來，好奇地觀看作品，有人遠道從基輔駕車前來觀看，不少人拍照留念。

烏克蘭局勢｜獲世界知名人士支持 烏國人民感鼓舞

從基輔專程前來的31歲女子Alina Mazur表示：「這是我們國家的歷史性時刻，像Banksy等知名人物來到這裡，向世界展示俄羅斯對我們做過的一切。」

基輔也有塗鴉，顯示兩個小童將坦克路障當成搖搖板。暫未知Banksy是否仍身在烏克蘭。