烏克蘭局勢｜俄投降士兵遭鐵鎚處決　俄僱傭集團疑殺雞儆猴 (有片慎入)

俄羅斯總統普京親信、有「普京御廚」之稱的的俄羅斯寡頭普里高津(Yevgeny Prigozhin)被指到俄國監獄招募囚犯，加入俄羅斯僱傭兵組織華格納集團(Wagner Group)。9月有1名原是謀殺犯的俄僱傭兵向烏克蘭投降，稱他「被當炮灰」。最新消息傳出，這名俄僱傭兵日前在基輔遭地區遭打暈綁架，被捉回去「審判」遭鐵鎚爆頭處決。

據俄國獨立媒體《Meduza》報道，55歲的Yevgeny Nuzhin於1999年因謀殺罪被判刑24年， 同意做僱傭兵交換獲釋，若從軍滿6個月便可重獲自由。他9月被派到盧甘斯克的戰場協助搜尋陣亡或受傷的俄兵，才認知到自己是被派去送死，訓練不足便被派上戰場，而他的家人都在烏克蘭，所以投降。 英國《每日郵報》(Daily Mail)報道，一位親俄消息人士指，Yevgeny Nuzhin後來在基輔地區被親克里姆林宮的部隊綁架，瓦格納集團為報復他背叛已將他處死。

報道料處決為阻嚇俄動員兵向烏投降 Telegram與瓦格納集團關係密切的頻道「灰色地帶」(Grey Zone)發布了一段影片，片中可以看到努津被用保鮮膜綁在一排磚頭上，他面對鏡頭表示，自己於9月4日向烏克蘭投降。他還說，11月11 日，他「在基輔街頭，頭部被擊中，失去知覺，醒來後發現自己被關在地下室，然後他得知他將受到『審判』。」 Yevgeny Nuzhin身後一名身穿軍裝的男子隨即用鐵鎚由左至右重擊其的頭部，Yevgeny Nuzhin隨即向後倒地，男子再向其頭部打去，影片在此結束。 據《Meduza》報道，Yevgeny Nuzhin其實是在一輪換俘行動中，回到俄羅斯，瓦格納集團做法，是為阻嚇俄羅斯動員兵向烏克蘭投降。 警告：以下影片涉及暴力或會令人情緒不安