比利時2警遇襲1死1傷　案件疑涉恐怖主義

比利時布魯塞爾有2名警察在執勤期間被人用刀襲擊，一死一傷。疑兇當場被捕，受傷送院，警方正調查疑兇的犯案動機。有司法官員透露，案件懷疑涉及恐怖主義。

事發在布魯塞爾東北部斯哈爾貝克。在當地周四(10)晚7時許，2名警察在一個鐵路站附近巡邏期間，被1名男子用刀襲擊，要求增援。警方接報到場，並開槍制服，疑犯和2名受傷警察送院治療，其中1名頸部被刺傷的警察傷重不治，疑犯則腳部及腹部中槍。警方封鎖現場調查。

報道：疑犯行兇時高叫「真主偉大」

當地傳媒報道，疑犯行兇時高叫「真主偉大」口號；亦有傳媒指，他早上曾到警察局預告殺人行動，被送往醫院做精神評估。

首相德克羅(Alexander De Croo)在社交網站表示，警員每日冒著生命危險，確保國民安全，形容今次事件是悲劇，向死者家屬致以慰問，祝願傷者早日康復。