柬埔寨總理洪森染疫 上周主持東盟峰會 與中美加日等多國領袖會面

柬埔寨總理洪森確診感染新冠病毒。他上周主持在柬埔寨首都金邊舉行的東盟峰會(ASEAN Summit)，期間沒戴口罩與國務院總理李克強以及美國、日本、加拿大和澳洲等多國領袖會面。

洪森原定出席本周在印尼峇里舉行的20國集團峰會，他周二在Facebook發文表示，周一抵達印尼後接受病毒檢測，結果呈陽性，但沒有病徵。洪森稱，已取消原定在峰會期間出席的會議，基於安全理由，他與柬埔寨代表團於周二回國，他亦不會出席周三起，一連4日在泰國曼谷舉行的亞太經合組織經濟論壇。

洪森：不確定何時染疫

洪森表示，他每天都接受檢測，啟程往峇里前也檢測過，當時所有結果均呈陰性，「我不確定是甚麼時候染上病毒的，但當我抵達時，印尼方面晚上對我採樣，翌日早上確認呈現新冠病毒陽性反應」。