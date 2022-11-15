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國際
2022-11-15 13:28:26

柬埔寨總理洪森染疫 上周主持東盟峰會 與中美加日等多國領袖會面

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洪森上周六與多國領袖大合照，左起：日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅、洪森、國務院總理李克強、印尼總統維多多。(美聯社)

洪森上周六與多國領袖大合照，左起：日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅、洪森、國務院總理李克強、印尼總統維多多。(美聯社)

柬埔寨總理洪森確診感染新冠病毒。他上周主持在柬埔寨首都金邊舉行的東盟峰會(ASEAN Summit)，期間沒戴口罩與國務院總理李克強以及美國、日本、加拿大和澳洲等多國領袖會面。

洪森原定出席本周在印尼峇里舉行的20國集團峰會，他周二在Facebook發文表示，周一抵達印尼後接受病毒檢測，結果呈陽性，但沒有病徵。洪森稱，已取消原定在峰會期間出席的會議，基於安全理由，他與柬埔寨代表團於周二回國，他亦不會出席周三起，一連4日在泰國曼谷舉行的亞太經合組織經濟論壇。

洪森：不確定何時染疫

洪森表示，他每天都接受檢測，啟程往峇里前也檢測過，當時所有結果均呈陰性，「我不確定是甚麼時候染上病毒的，但當我抵達時，印尼方面晚上對我採樣，翌日早上確認呈現新冠病毒陽性反應」。

洪森在上周六峰會晚宴上與拜登交談。(美聯社)

洪森在上周六峰會晚宴上與拜登交談。(美聯社)

白宮公布拜登檢測結果

他說，「所幸」他抵達峇里時候晚些，錯過與各國領導人共進晚宴。

為期3日的東盟峰會上周五(11日)揭幕，至周日(13)結束，峰會期間洪森未戴口罩與國務院總理李克強、美國總統拜登、日本首相岸田文雄、加拿大總理杜魯多、俄羅斯外長拉夫羅夫、東盟成員國等多國領袖會面。

美國白宮表示，拜登周二早上接受過新冠病毒檢測，結果為陰性。

東盟與中國峰會上周五舉行，李克強被安排站在洪森身旁。(美聯社) 周日峰會閉幕禮上，洪森與杜魯多交談。(美聯社) 洪森上周五接待尹錫悅。(美聯社) 洪森上周五與東盟成員國領袖大合照。(美聯社)
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