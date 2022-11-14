日本年輕人掀「軟糖社交」 靠分享拉近距離

軟糖溝通的具體作為就是交換軟糖吃，並且一起去尋找最新的軟糖，藉此增進彼此的感情！

對初相識沒甚話題的朋友，要怎樣打開話匣子？日本年輕人最近流行軟糖社交文化，隨身攜帶軟糖，隨時與朋友分享，並交流口味，藉此打開話匣子，會比傾談私人話題來得輕鬆自在。

或是止「口痕」或是低血糖，不少人都有隨身攜帶糖果的習慣。根據日本知名食品公司明治(Meiji)的調查，日本軟糖市場規模在去年達到了620億日圓(約36億港元) ， 是10年前的兩倍，甚至首度超越香口膠市場，促使日本各大食品公司紛紛研發新口味及新口感的軟糖，並每年都會推出超過500種新產品，不少商品與超級市場都不斷擴大軟糖區。甚至還設立「日本軟糖協會」，他們將軟糖的日文(Gumi)與溝通的英文(Communication)結合，創造了軟糖溝通(Guminication)這個新名詞；發言人指，造成軟糖熱潮的原因，是年輕人之間盛行以軟糖溝通作為社交手段。他們認為軟糖是一種「非常自由」的糖果，無論味道、顏色、形狀與口感都沒有標準答案，而且口味因人而異，年輕人很容易藉由軟糖促進交流，繼而增進友誼，簡單一句：「喂，我有軟糖，你試唔試一粒？」便可打破尷尬氣氛，拉近距離。

軟糖不貴 方便攜帶

日本媒體親自在街頭訪問了年輕人，發現大多數人都有隨身攜帶軟糖的習慣，「每個人喜歡嘅口味都唔一樣，我地會交換嚟食」、「我要隨時補充糖分，讀大學嗰陣，唔知點樣同朋友打開話題，我就會用『你食唔食軟糖呀』之類嘅方法消除隔膜，後來成為朋友」、「軟糖方便攜帶，又可以分享交流，比傾私人話題更輕鬆」。

專門研究Z世代的專家森永真弓表示，年輕人在軟糖上可以有很多話題，好像是口味、口感、賣相等，不僅能有效化解尷尬氣氛，亦不會有人因口味不同而吵架。