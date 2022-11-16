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國際
2022-11-16 20:02:39

愛的表達｜澳女戴裝男友骨灰肛塞登機 原來背後有洋蔥

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巴頓穿戴裝著男友骨灰的肛塞，無法通過機場安檢。(互聯網)

巴頓穿戴裝著男友骨灰的肛塞，無法通過機場安檢。(互聯網)

愛有不同的表達方式……澳洲一名女子早前穿戴裝著男友骨灰的肛塞，在阿聯酋機場準備登機，過安檢時惹來一身蟻……

美國《紐約郵報》報道，23歲大學法律系的巴頓(Sarah Button)TikTok上傳片段講述，當日她與朋友從阿聯酋機場搭飛機，通過安檢時，她被職員查出體內穿戴著「肛塞」，「沒說明原因，他們就把我和朋友帶到一旁」。

巴頓說，雖然她費盡唇舌向安檢人員解釋「那是裝著已故男友骨灰的肛塞」、對她意義很深刻，但他們仍然不放行，更與她吵起來，最終她被迫致電父親，促父親向澳洲大使館求助。事件擾攘約1小時後，一名高級官員到場，要她們簽署一些文件，對她們說，如果離開機場，她們便會被送進監獄。

巴頓指，肛塞是已故男友所贈的最後禮物。(互聯網)

巴頓指，肛塞是已故男友所贈的最後禮物。(互聯網)

對男友愛的宣言

巴頓表示，當時她所戴的肛塞，是男友送給她的性愛玩具，是男友去世前所贈的禮物，「(戴著它)本來只是個玩笑……因為那裡(我的肛門)是男友最喜歡的地方」，「我也喜歡帶著他去我們之前夢想要去的地方，那種感覺」。

報道指，巴頓與友人最後都獲釋，但不清楚那個裝著男友骨灰的肛塞，安檢人員是否允許她戴著，還是已被扣押。

網民有嘢講

網民看過短片後意見不一，有人調侃：「他們會說：浪漫已死」。有人認為，如果女事主真的深愛男友，可以用心形吊飾裝著男友骨灰，說他永遠活在自己心裡，可是她卻這樣「無恥地」表達。有人直指，女事主在體內「植入」這個玩意，接受X光檢查時，安檢人員會認為她體內藏毒，所以做這種事之前，應該好好想清楚。

巴頓上傳她在機場接受安檢的片段。(互聯網)

巴頓上傳她在機場接受安檢的片段。(互聯網)

巴頓把男友骨灰裝進肛塞，以紀念兩人的愛情。(互聯網)

巴頓把男友骨灰裝進肛塞，以紀念兩人的愛情。(互聯網)

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