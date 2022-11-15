恐怖情人｜印度男難忍同居女友要求結婚 殺人分屍35塊放雪櫃 半夜出門花18日分批棄置

印度德里發生駭人肢解案。一名28歲男子疑因不滿同居女友提出結婚要求，竟下毒手將她殺害並砍成35塊，分棄在德里多處郊區。
恐怖情人｜家人反對交往
當地媒體報道，疑犯普納瓦拉(Aftab Poonawalla)和27歲受害人瓦爾卡(Shraddha Walkar)在孟買 一間電話傳銷中心工作時結識，但瓦爾卡的家人反對兩人交往，兩人於今年4月底至5月初搬到德里同居。
瓦爾卡的父親近日打電話給女兒，但她一直沒接電話，且社交網帳號亦未更新，遂於本月8日前往兩人同居住處，發現鎖了門，於是報警。德里警方經連日追查，終於掌握普納瓦拉行蹤，周日將他拘捕。
恐怖情人｜花18日棄屍
普納瓦拉對警方供稱，女友多次要求結婚，兩人經常為此吵架，5月18日，他情緒失控勒死她，分屍後放進臨時購買的大型雪櫃，每天半夜駕車出門分批棄屍，歷時18日。
普納瓦拉曾任職廚師，殺人後還若無其事地上網點餐。由於他把屍塊棄置於郊區多處地點，警方目前僅尋獲死者部分遺骸。
恐怖情人｜死者生前疑遭毆打
《印度今日報》引述警方報道，接受盤問期間，普納瓦拉不斷改口供，供詞前後矛盾，企圖隱瞞。他初時指，今年5月與女友發生口角，女友離家出走，便不知所終。警方調查死者手機及銀行戶口紀錄，發現從5月起，死者手機便一直關機，銀行也沒有帳項交易，認為普納瓦拉的供詞有疑點，把他鎖定為調查目標。
恐怖情人｜案件疑涉宗教因素
死者父親指，女兒生前曾被普納瓦拉毆打，死者一名朋友亦懷疑普納瓦拉涉謀殺，於是報案。
據悉，普納瓦拉信奉伊斯蘭教，瓦爾卡則是印度教徒。在印度某些地區，印度教徒與伊斯蘭教徒因歷史關係而互相仇視，經常發生宗教衝突。而兩教信徒之間的婚姻比例並不高，輿論猜測此案可能也涉及宗教因素。