德州航空展兩架二戰戰機空中相撞墜毀 爆出巨大火球(有片)

現場片段可見，事發時一架B-17轟炸機飛行期間，被一架由左方飛過來的P-63戰鬥機撞上，兩機機身後半部撞毀，殘骸墮地並猛烈爆炸，冒出巨大火球及濃煙。暫未能確定機上人數，保護二戰軍機組織「空軍紀念協會」主席柯茲(Hank Coates)指，B-17通常有4至5名機組人員，P-63則是單座位戰機。據悉，這兩款二戰古董戰機現存只有數十架。

美國德州達拉斯航空展周六(12日)兩架二戰時期戰機在飛行表演期間高速相撞，爆出巨大火球。消防部門表示地面無人受傷，美國聯邦航空管理局表示暫未知機上有多少人，機師工會則指至少兩名機師死亡，事故原因有待調查。

戰機由富經驗機師駕駛

現場是距離達拉斯市中心約16公里的機場，當時正趁上周五的退伍軍人節長周末假期，舉行紀念二次大戰的航空展，展出多架二戰時期軍機，並由退伍機師等富有經驗的人士駕駛這些飛機做飛行表演。

目擊兩機相撞的Anthony Montoya表示，「我當時站在這裡，感到十分震驚，且難以置信。所有人都緊張到喘氣、哭了出來，所有人都感到震驚」。現場片段顯示，有人驚慌尖叫。

航空展原定一連3日舉行，但事故發生後，主辦單位宣布周日，即最後一天的活動取消，並指事故先由美國聯邦航空管理局調查，之後會轉交國家運輸安全委員會作全面調查。達拉斯市長約翰遜形容這是「恐怖慘劇」。