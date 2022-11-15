客機降落突遭子彈射穿 女國會議員險爆頭 原來呢啲人向飛機開槍

中東航空(Middle East Airlines，MEA)一架客機上周四在黎巴嫩首都貝魯特一個機場降落時，不偏不倚被子彈射穿機身，當時該國一名國會議員剛巧在機上，她事後在Twitter發圖文表示，子彈命中她頭部上方位置，從照片可見，機艙上方穿了一個大洞。

子彈首次射進機艙

英國《每日郵報》報道，類似的空中驚魂在當地見怪不怪，原因是私人擁槍在黎巴嫩相當普遍，根據傳統，每當節慶、婚禮、葬禮、公開演說及考試放榜等，民眾就會向天鳴槍慶祝或致意，事發當日早上，客機從約旦飛抵貝魯特，在貝魯特Rafic Hariri國際機場降落時，被一發流彈擊中，所幸沒造成傷亡。報道指，流彈來自機場毗鄰的住宅區，未知居民因何事而鳴槍。

MEA總裁Mohamad El-Hout表示，已有7、8架飛機被「喜慶流彈」擊中，但飛機移動期間子彈貫穿機身、進入機艙則是首次。