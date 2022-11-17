好心女峇里孤兒院送食物玩具 衣著露乳反惹網友負評

一名澳洲女遊客到峇里一間孤兒院送暖，本來是美事卻惹來網友負評，原因出於她的衣服太過性感。Kelsey Foster是髮型屋老闆，她到峇里度假之餘也行善，為孤兒院送上米、麵和煮食油等必需品，也為小朋友帶來毛公仔和珍寶珠等零食。她身穿泳衣露出大半乳房，下身綁有圍巾，但也露出大腿臀部。網民關注她的衣著曝露多過她的善舉，又批評她利用這些弱勢小孩拍照博出名。

「如果我是中年婦女無人批評」

Foster反擊批評稱，如果她是一名中年婦女，不會遭這些抨擊，「人們說我衣著曝露失禮，並為了社交網才這樣做。這只是一些非常無禮的人說我並非出於真心或為了小朋友」。她又說，自己只是胸部大不容易遮起來。Foster強調，「司機和我事前已詢問是否可以穿泳衣進入孤兒院，他們說無問題，並邀請我入內。」她指孩子並無理會其衣著，他們見了送來的食物和東西都露出大笑容。

氣溫33度又熱又濕才穿泳衣

在社交網擁有逾7,000名跟隨者的Foster說，想透過其社交網帳號鼓勵大家幫助其他人，她亦收到朋友捐款幫助這些小孩，若不上載送暖照片到網上，或被認為是騙子。她又解釋，當地溫度33度又熱又濕，所以才穿泳衣，她知道批評者一定會認為這是她為穿著不適當找藉口。有網友留言稱，那些孩子還細，不應經歷這些。另有人指對事不對人，只是想說到峇里幫助孩子的遊客，要為言行負責任。也有人為Foster說話，指無論如何她做了一件好事。