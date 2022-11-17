女子硬吞iPhone充電線落肚險窒息 原來患上呢種病

波蘭一名女子將1米長的iPhone充電線吞下，結果因為電線太長卡在食道上方，導致她呼吸困難、幾乎窒息，須送院治療。醫生替她做緊急手術把充電線取出，女子現已完全康復。但為何無緣無故「硬吞」手機充電線？網民猜測她可能患上異食癖(PICA)，會吃一些不能吃的東西。
英國《每日郵報》報道，波蘭西南部城市弗羅茨瓦夫(Wroclaw)的急救組織「Ready to Rescue」在Facebook公布這案例。從X光圖像可見，女子食道裡有一條長長的iPhone充電線，向下伸延至胃部。因充電接頭卡在上食道喉嚨位置，導致女子呼吸困難，她感到幾乎窒息，於是報警求助，救護員接報到場，將她送院。女子在急症室接受手術把充電線取出後，已康復出院。
波蘭另一救援組織「Savage Paramedics」早於上周六公布該名女子的X光圖像，表示女子沒有告訴醫護，她為何會把iPhone充電線吞落肚，為此要網民猜猜原因。
吃不能吃的東西
網民發揮想像力，有人笑言「她想感受到更多聯繫」、「她可能很需要充電」。另有網民點出該名女子飲食失調的嚴重性，有人指出：「這是PICA(異食癖)行為。我曾在精神病機構工作，處理過很多類似的個案。(患者)吃胸圍扣、指甲、鉸鏈、巨型螺絲帽、釘書釘、萬字夾、指甲刀、櫥櫃手柄、器皿等。你說得出的，他們都可能會吞落肚。」報道指，異食癖患者還會吃毫無營養成分的東西，例如肥皂、油漆和石頭等。